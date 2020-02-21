التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والاتحاد

المواطن – مروة نبيل

تتجه أنظار الجماهير إلى استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مساء يوم غد السبت، لمتابعة مباراة الهلال والاتحاد في الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال والاتحاد

ويدخل الهلال والاتحاد مباراة الغد بهدف تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، حيث يطمح الزعيم مواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارة ترتيب الدوري، فيما يسعى العميد لتحسين نتائجه والابتعاد عن المراكز الأخيرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، من الفوز في 12 مباراة، والتعادل في 5 مواجهات، والخسارة في لقاء واحد.

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة من الفوز في 5 مباريات، والتعادل 4 مرات، والخسارة 9 مرات.

التشكيل المتوقع

وسيدفع المديران الفنيان الروماني رازفان لوشيسكو والبرازيلي فابيو كاريلي بالقوة الضاربة في مباراة الهلال والاتحاد غدًا، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتحقيق الفوز في كلاسيكو الجولة الـ19.

ويتوقع أن يبدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من؛ عبدالله المعيوف، مدالله العليان، جانغ هيون سو، محمد جحفلي، محمد البريك، سلمان الفرج، محمد كنو، سالم الدوسري، أندريه كاريلو، سيباستيان جيوفينكو وبافيتيمبي غوميز.

ومن المتوقع أن يبدأ الاتحاد المباراة بالتشكيل التالي؛ ماسيلو جروهي، منصور الحربي، برونو أوفيني، حمدان الشهراني، سعود عبدالحميد، كارلوس جيل، كريم الأحمدي، عبدالعزيز البيشي، عبدالإله العمري ورومارينيو.

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