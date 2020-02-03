التصريح الذي حرم النصر من ضم الصليهم بالشتاء

المواطن - محمد سمعه

تفاجأ نادي النصر، بقرار غريب من نادي الشباب وهو تأجيل انضمام اللاعب عبدالمجيد الصليهم لأصفر العاصمة من الليث حتى صيف عام 2020.

وكان النصر تعاقد مع عبدالمجيد الصليهم من الشباب لمدة ثلاث سنوات، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وكشف تصريح المدرب الإسباني لويس غارسيا مدرب الشباب عن سبب بقاء اللاعب في النادي خلال النصف الثاني من الموسم الحالي حيث قال: “عبدالمجيد الصليهم لاعب مميز، وتألق بشكل كبير في لقاء الفتح، الفريق كان بحاجة له”.

وتابع غارسيا: “أنا أتحدث عن الفترة الحالية، حاليًا هو لا يزال لاعبًا لنادي الشباب في آخر ستة أشهر من الموسم الجاري”.

وكانت تقارير صحافية قالت: إن الشباب فرض شرطًا استفزازيًا على النصر، وهو دفع قيمة الـ6 أشهر الأخيرة في عقد الصليهم وإلا فإن اللاعب لن ينضم لتدريبات أصفر العاصمة.

وقيل إن الشباب أراد الحصول على مبلغ يتخطى الـ4 ملايين ريال للسماح للصليهم بالانضمام لتدريبات نادي النصر مع بداية شهر فبراير إضافة إلى التخلي عن الحارس عبدالله العويشير لنادي الشباب بصورة نهائية وهو ما رفضه مجلس إدارة النصر.

ورد النصر، على شرط الشباب الاستفزازي بالرفض مما أدى إلى تأجيل انتقال الصليهم للنصر، حيث ستتم الصفقة في صيف 2020 أي بعد نهاية الموسم الجاري.

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