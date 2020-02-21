التعادل يحسم مباراة السعودية ضد مصر في كأس العرب

المواطن – مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة السعودية ضد مصر ضمن منافسات الجولة الثانية في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.

السعودية ضد مصر

وبدأت مباراة السعودية ضد مصر التي أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، ونجح الفراعنة في هز الشباك عند الدقيقة السابعة عن طريق حسام عبدالسلام.

وضغط المنتخبان بحثًا عن تسجيل هدف جديد، قبل أن يُعزز حسام عبدالسلام تقدم منتخب بلاده بهدف ثانٍ في الدقائق الأخيرة من أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية ضد مصر اليوم.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الأخضر بقوة وتمكن النجم المتألق محمد مران من تقليص الفارق عند الدقيقة 54، ليواصل لاعبو المنتخب الوطني الضغط لتسجيل هدف جديد وسط دفاع قوي من الفراعنة.

ونجح نجم الأخضر الشاب، أيمن يحيى في تسجيل هدف قاتل عند الدقيقة 90، لتنتهي مباراة السعودية ضد مصر بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب.

وبعد مباراة اليوم، تصدر منتخب السعودية المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع المنتخب المصري صاحب المركز الثاني.

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