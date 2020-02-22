التعاون والرائد أحباء بالتعادل في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

انتهى ديربي بريدة بين التعاون والرائد، اليوم السبت، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الشوط الأول من مباراة التعاون والرائد، بضغط هجومي من قبل لاعبي سكري القصيم الذين حاولوا إحراز الهدف الأول في شباك نادي الرائد.

وتمكن المهاجم محمد السهلاوي من إحراز الهدف الأول لنادي التعاون بالدقيقة الخامسة والثلاثين.

وحاول فريق الرائد بعد ذلك إحراز هدف التعادل بالشوط الأول ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم نادي التعاون بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كثف نادي الرائد من محاولاته الهجومية، بحثًا عن إحراز هدف التعادل، حتى تمكن اللاعب المغربي محمد فوزير من إضافة هدف التعادل للرائد من ركلة جزاء في الدقيقة السبعين.

ولم يحدث أي جديد في نتيجة المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل بين التعاون والرائد.

وأصبح رصيد التعاون بعد التعادل، 29 نقطة بالمركز السادس، بينما أصبح رصيد الرائد 31 نقطة بالمركز الخامس.

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