التعليم تمنع قبول الطلاب العائدين من الصين في المدارس

المواطن - الرياض

وجهت وزارة التعليم جميع قادة المدارس بعدم قبول أي طالب عائد من الصين إلا بموافقة خطية من إدارة التعليم، وذلك حسبما ورد في تعميم لنائب الوزير وجهه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.

وأشار التعميم إلى برقية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، التي وجه فيها باتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والفورية العاجلة حيال فيروس كورونا، بعد التنسيق مع وزارة الصحة فيما يتعلق بقبول الطلاب العائدين من جمهورية الصين الشعبية والدول التي ظهر فيها فيروس كورونا ويرغب أولياء أمورهم بإلحاقهم في إحدى المدارس بالمملكة.

وتضمنت الإجراءات التأكيد على قائد المدرسة بعدم قبول أي طالب عائد من جمهورية الصين الشعبية أو الدول التي ظهر فيها الفيروس إلا بعد موافقة خطية من إدارة التعليم مرفق بها بحالة الطالب من إدارة الصحة العامة في المنطقة المحافظة، وتقوم إدارة الاختبارات والقبول في إدارة التعليم بإحالة الطلاب القادمين من جمهورية الصين الشعبية والدول التي ظهر فيها الفيروس، والراغبين بالالتحاق بإحدى مدارس التعليم الحكومية أو الأهلية أو الأجنبية إلى إدارة الصحة العامة في مديرية الشؤون الصحية بوزارة الصحة بالمنطقة المحافظة ومتابعة الإجراءات الطبية المتخذة.

كما تتولى إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة متابعة التأكد من إجراءات الفحص والتواصل مع أولياء أمور الطلاب لإجراء الفحص اللازم وتعبئة “نموذج متعلق بقبول الطلاب في المدارس وإرسال النموذج إلى إدارة التعليم”، تتواصل إدارة الاختبارات والقبول مع ولي أمر الطالب لإلحاقه بإحدى المدارس حسب الشروط والضوابط.

تابعنا على تواصل معنا على