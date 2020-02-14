التقاعد تحذر من استغلال اسمها في حملات إلكترونية مشبوهة

التقاعد تحذر من استغلال اسمها في حملات إلكترونية مشبوهة

2020/02/14
الساعة 1:07 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار
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المواطن – الرياض

حذرت مؤسسة التقاعد من حملة مشبوهة تروج لأخبار ملفقة ومفبركة منسوبة زورًا لها داعية إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وقالت مؤسسة التقاعد في بيان لها : إلحاقًا بالتحذير السابق من الحملات المشبوهة التي تعمل على استغلال اسم وشعار المؤسسة العامة للتقاعد كوسيلة لتمرير محاولة ممارسة عمليات غير مشروعة، فإن المؤسسة العامة للتقاعد تؤكد مرة أخرى بأن هذه الصفحات الإلكترونية وأمثالها لا تمثل المؤسسة بأي شكل من الأشكال وتحذر من التعامل معها.

وأكدت المؤسسة أن المصدر الرئيس لكافة أخبار المؤسسة هو بوابتها الإلكترونية وحساباتها الرسمية الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي، وما عدا ذلك فإنه لا يمتّ للمؤسسة بصلة، وليس لها به أي علاقة.

ودعت التقاعد الجميع إلى توخي الحذر والتأكد من مصدر استقاء المعلومة، وعدم الانجرار إلى مواقع مشبوهة تستهدف النيل من مصداقية المؤسسة، أو التصريح باسمها حول قضايا ليست ذات علاقة.

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