الثلوج تعصف ببريطانيا وتحذيرات من فيضانات تهدد حياة الأفراد

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أغلقت أكثر من 300 مدرسة أبوابها اليوم في الوقت الذي غطت فيه الثلوج أجزاء من بريطانيا بسبب الطقس القاسي، خاصة في شمال إنجلترا وأسكوتلندا وإيرلندا الشمالية، بينما ستشهد بلدات جنوبية أخرى فيضانات قد تشكل تهديدًا لحياة المواطنين.

تتضمن توقعات الطقس أسبوعين من الأمطار الغزيرة والفيضانات التي بدأت مع العاصفة سيارا، واستمرت مع العاصفة دينيس، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن العواصف الثلجية ستكون الأسوأ على الأراضي المرتفعة.

وبالإضافة إلى الأمطار، فهناك تحذيرات شديدة من الفيضانات، حيث أصدرت وكالة حماية البيئة 182 إنذارًا بالفيضانات.

وتتسبب الأعاصير والفيضانات في حدوث مشاكل في المواصلات والتنقل وتشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الأفراد، بحسب موقع ديلي ميل البريطاني.

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