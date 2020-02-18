الجعيلان: مشكلة الأهلي أزلية.. واللاعبون سر تماسكه

المواطن – مروة نبيل

أشاد الناقد الرياضي سليمان الجعيلان، بمستوى لاعبي الأهلي ضد الاستقلال الإيراني بالأمس، مؤكدًا أنهم سبب تماسك الراقي حتى الآن.

#رياضه_ميديا سليمان الجعيلان :

رغم ما يمر فيه النادي #الاهلي من عدم استقرار اداري وخسارة أمام الوحدة في المباراة الأخيرة الا أن لاعبي الفريق قدموا نفسهم بشكل جيد أمام استقلال ايران، وسبب تماسك الفريق هي نوعية اللاعبين التي يمتلكها. pic.twitter.com/RuivHFqk3R — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 18, 2020

ولعب الأهلي ضد الاستقلال الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وانتهت المباراة بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالراقي بهدفين مقابل هدف، ليتصدر مجموعته بـ4 نقاط.

وقال الجعيلان: “لا بد أن نشيد ونُثني على ما قدمه لاعبو الأهلي بالأمس داخل الملعب، خسروا أمام الوحدة قبل أيام وتم إلغاء عقد المدرب، ورغم كل هذه الصعوبات والمشاكل، إلا أنهم شعروا بالمسؤولية ولا بد الإشادة بهم”.

وتابع: “مشكلة الأهلي مزمنة وأزلية.. صراعات وانقسامات إدارية وشرفية خارج الملعب، أمس لاعبو الأهلي كانوا معزولين عن كل هذا، وكل ذلك خلفه عمل إداري ووحدة بين الجميع”.

وأضاف: “الأهلي يرتكز على تركة كبيرة من اللاعبين المميزين.. الهلال والأهلي هما أفضل ناديين يمتلكان لاعبين أجانب ومحليين، ونوعية اللاعبين، وسبب تماسك الأهلي حتى الآن هي نوعية اللاعبين التي يمتلكها وهذا يُحسب لهم”.

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