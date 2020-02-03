الجمعة المقبل أول أيام بذرة الست

المواطن - الرياض

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني: إن يوم الجمعة المقبل سيكون أول أيام “بذرة الست”، وهي ثلاثة أيام من آخر الشبط، وثلاثة أيام من العقرب الأولى التي تبدأ يوم الاثنين القادم ويوافق 16/ 6/ 1441هـ.

وأوضح الحصيني، في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الاثنين، أن بذرة الست فترة صالحة لجميع المزروعات شتوية كانت أو صيفية قلما تفشل فيها البذور؛ بسبب أن الظروف الجوية ملائمة لذلك.

موسم بذرة الست بالمملكة يعد هالموسم الذي يحدث فيه تغييرات بأحوال الطقس بصورة كبيرة، وهي الأيام الوحيدة التي تختص بزراعة جميع المحاصيل الزراعية، سواء كانت صيفية أم شتوية، 3 أيام من آخر الشبط و3 أيام من أول العقارب والمجموع 6 أيام، حيث يقوم المزارعون بتجهيز الأرض وإعدادها على 3 طرق لتتقبل موسم بذرة الست.

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