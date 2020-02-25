الجهني يتوقع موجة قطبية باردة تضرب المملكة خلال ساعات

المواطن - الرياض

توقع الخبير الجوي والباحث في الطقس والمناخ، زياد الجهني، موجة قطبية تضرب مناطق من المملكة خلال ساعات تسبب في حالة عدم استقرار جوي.

وقال الجهني إنه من المتوقع أن تستمر الأمطار على الجوف، وحائل وأجزاء من القصيم، وتنتقل تدريجيًّا بشكل محدود إلى سواحل منطقة المدينة ومكة، وتكون غزارتها شمال المملكة بشكل عام.

كما توقع أن تنخفض درجات الحرارة خلال تأثير المنخفض القطبي، ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة ما بين 3 درجات و7 درجات في كل من: الحدود الشمالية، الجوف، وأجزاء من منطقة تبوك، وحائل وما حولها.

وأكد الجهني، على أهمية استخدام وسائل التدفئة، خاصة للأطفال وكبار السن، أثناء تأثير الموجة القطبية الباردة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم وحفر الباطن والقيصومة، بينما تتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الجوف ،الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.

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