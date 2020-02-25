الجوازات تشارك الكويتيين أفراحهم باليوم الوطني بالأعلام والهدايا

المواطن - الرياض

شاركت الجوازات السعودية الأشقاء في دولة الكويت أفراحهم بمناسبة اليوم الوطني الكويتي 59.

واحتفلت الجوازات في مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار حائل الدولي مع المسافرين القادمين والمغادرين، حيث توشحت كاونترات صالات الجوازات في المطار الأعلام الوطنية للمملكة والكويت .

ورحبت الجوازات واستقبلت المسافرين القادمين والمغادرين إلى الكويت، واحتفت بهم وقدمت لهم التهنئة والهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة للتعبير عن مدى العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن احتفاء المنافذ الدولية السعودية بالأشقاء في الكويت بمناسبة يومهم الوطني المجيد ولمشاركتهم الفرحة وتقاسم التهاني معهم، مما يعكس مدى التلاحم بين الأشقاء الخليجيين حكومة وشعبًا، متمنين لهم دوام الأمن والرخاء والتطور والازدهار.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر