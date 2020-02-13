الحزم يُسجل.. والاتفاق يُقلص الفارق

المواطن – مروة نبيل

بدأ الشوط الثاني من مباراة الاتفاق ضد الحزم المقامة الآن على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، لتصبح النتيجة تقدم الفريق الحزماوي بنتيجة 2/1 عند الدقيقة 51.

وكان الشوط الأول من مباراة الاتفاق ضد الحزم في الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قد انتهى بتقدم الفريق الضيف بهدف دون رد سجله السويدي كارلوس ستراندبيرغ في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح السويدي كارلوس في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه من تسديدة مميزة من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 49، قبل أن يُقلص سعد السلولي الفارق ويحرز الهدف الأول للاتفاق عند الدقيقة 51.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، فيما يقع فريق الحزم في المركز الـ13 بـ19 نقطة.

تابعنا على تواصل معنا على