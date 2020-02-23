الحنيان: الهلال بصدد مقاضاة المذيع المسيء للنادي

المواطن - محمد سمعه

تستعد الإدارة القانونية بنادي الهلال لرفع شكوى ضد أحد الإعلاميين الذي أساء للنادي بعد مباراة الاتحاد التي أُقيمت أمس السبت بالجولة الـ19 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال عبدالله الحنيان الصحافي بصحيفة الرياضية عبر حسابه في “تويتر”: “إدارة الهلال ممثلة في الإدارة القانونية بصدد رفع شكوى على مذيع أساء للنادي بعد مباراة الكلاسيكو عبر حسابه في تويتر”.

وتوقع مغردون هوية المذيع الذي ستُقدم ضده الشكوى وهو الإعلامي علي العلياني مقدم برنامج “معالي المواطن” على قناة MBC.

وكان علي العلياني كتب عبر حسابه في “تويتر” عقب نهاية مباراة الهلال والاتحاد: “الله يعطينا حظ وإمكانيات وعلاقات الهلال”.

وفي وقت سابق، ألمح الإعلامي والناقد الرياضي بقناة 24 الرياضية خالد الشعلان، إلى تعرض النصر لظلم تحكيمي أمام الحزم، ومجاملة نادي الهلال تحكيميًا ضد الاتحاد أمس السبت في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب خالد الشعلان عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “للأذكياء، ما هي العلاقة بين ضربة الجزاء التي لم يحتسبها الحكم لنور الدين أمرابط في مباراة الحزم والنصر وبين ضربة الجزاء التي لم تُنفذ بالشكل القانوني في مباراة الهلال والاتحاد”.

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