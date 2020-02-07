الدوسري: ابن زكري وراء تعادل النصر ضد الفتح

المواطن - مروة نبيل

شدد الناقد الرياضي دباس الدوسري، على أن العالمي انشغل خلال الفترة الأخيرة بتصريحات مدرب ضمك نور الدين بن زكري، ما أثر على مستواه خلال مباراة النصر ضد الفتح بالأمس.

ولعب النصر ضد الفتح ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليزيد الفارق بينه وبينه الهلال المتصدر إلى 3 نقاط.

وقال دباس الدوسري: “ابن زكري ضغط النصر خلال الأسبوع الماضي .. ومن جهة أخرى فيتوريا مع “الكاتشب”.. النصر انشغل إداريًا وإعلاميًا وجماهيريًا في ابن زكري”.

وتابع خلال تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”، قائلًا: “غالبية إعلام النصر وجمهور النصر إن لم يجدوا مشكلة “يصنعوها” .. يصنعون مشاكل من لا شيء.. النصر يعاني من ضغط سببه الهلال”.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي رصيده إلى 35 نقطة بعد مباراة النصر ضد الفتح ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يتصدر الهلال بـ38 نقطة.

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