الرئيس والمشرف يدعمان الأهلي

المواطن – محمد سمعه

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، حضور ومتابعة الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم مع عبدالإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي؛ لدعم الفريق قبل مواجهة نادي الوحدة مساء بعد غد الجمعة بالجولة الـ18 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأتي دعم مجلس الإدارة لفريق الأهلي، وذلك سعيًا للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري، بعد التعادل مع نادي الوحدة الإماراتي أول أمس الاثنين بدوري أبطال آسيا.

وكان الأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة بالأهلي ألمح في تصريحاته للقناة الرياضية السعودية، أن جروس سيغادر مقعد المدرب في الراقي، خلال الفترة القليلة المقبلة، رافضًا الكشف عن بديل جروس؛ بسبب عدم الاتفاق معه.

ولكن قالت تقارير صحافية مؤخرًا: إن الأهلي يضع أنظاره على ضم المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني السابق لنادي الوحدة، ليكون خليفة جروس في النادي الأهلي.

وقال الأمير منصور بن مشعل في وقت سابق: “لست راضيًا على جروس ولا حتى على أحمد بامعوضة.. هما من يتحملان ما يحصل في الأهلي.. اللاعبون لا ذنب لهم.. مستويات الأهلي الأخيرة بـ(البركة والحظ).. أتمنى عودة صالح المحمدي”.

ويلعب الأهلي ضد الوحدة ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم الجمعة المقبل، وقد يتم إقالة جروس في حالة عدم الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

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