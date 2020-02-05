الراجحي يُنهي اليوم الأول من رالي حائل نيسان بالصدارة

المواطن - واس

تمكن بطل الراليات يزيد الراجحي من إنهاء اليوم الأول في رالي حائل نيسان للسيارات بالمركز الأول.

وذكر الحساب الرسمي لـ فريق يزيد الراجحي عبر “تويتر” أن الراجحي أنهى اليوم الأول من رالي حائل كأول خلال مسافة سباق قدرها 227 كيلو متر.

وكان السباق انطلق من محافظة بقعاء اليوم الأربعاء، حيث أنهى الراجحي المرحلة بفارق 8 دقائق عن أقرب منافسيه، كما تقدم بفارق ست دقائق عن مواطنه صالح العبدالعالي.

وأنهى السائق التشيكي ميروسلاف زابلاتال وملّاحه السلوفاكي مارِك سيكورا المرحلة ثالثًا، واحتل السعوديان السائق أحمد الشمَّري وملّاحه زياد الحربي المركز الرابع بفارقٍ كبير، لكنهما في المركز الأول في فئة “تي 2” .

وفي فئة الدرّاجات النارية، تصدر الإخوان الإماراتيان سُلطان ومُحمَّد البلوشي على المرحلة الأولى من الرالي، ويُشاركان على متن درّاجات “كاي تي أم” النمساوية، وأنهى سُلطن المرحلة أولًاً بفارق 2:59 عن مُحمَّد، واحتل الدرّاج السعودي أنس الرهيني المركز الثالث.

وفي فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات حقق الدرّاج السعودي سُفيان العُريفان أسرع توقيت في المرحلة، أمام رياض العُريفان وعبدالسلام حمام.

ويخوض المُشاركون يوم غدٍ المرحلة الثانية ” الرديفة ” وطولها 352 كلم .

وجاء الترتيب العام المُؤقَّت في فئة السيارات بعد المرحلة الأولى :

1- يزيد الراجحي (السعودية) الملاح / مايل أورر (إرلندة) – تويوتا هايلوكس أوفردرايف – 2:21:59 ساعتَيْن .

2- صالح العبدالعالي (السعودية)الملاح / أول فلون (النرويج) – همَّر – 2:27:59ساعتَيْن .

3- ميروسلاف زابلاتال (تشيكيا) الملاح / مارِك سيكورا (سلوفاكيا) – فورد “أف 150 إيفو” – 2:30:49 ساعتَيْن .

4- أحمد الشمَّري (السعودية) الملاح / زياد الحربي (السعودية) – نيسّان (“تي 2”) – 2:37:17 ساعتَيْن .

5- عبداللـه الشقاوي (السعودية) الملاح / وليد الشقاوي (السعودية) – نيسّان – 2:39:48 ساعتَيْن .

6- ماجد التُويجري (السعودية) الملاح / رائد المزيد (السعودية)- “كان – أم” (“تي 3”) 2:41:01 ساعتَيْن .

7- مُنيف السلماني (السعودية) الملاح / عبدالسلام النمّاش (السعودية)- نيسّان – 2:41:44 ساعَتين .

8- صالح السيف (السعودية) الملاح / ياسر الشمَّري (السعودية) – “كان – أم” (“تي 3”) – 2:42:55 ساعتَيْن .

9- سامي الشمَّري (السعودية) الملاح / عبداللـه الشمَّري (السعودية) – نيسّان – 2:43:09 ساعتَيْن .

10- يوسف السويدي (السعودية) الملاح / عبداللـه الصغيري (السعودية) – نيسّان “تي 2” – 2:44:00 ساعتَيْن .

وجاء في الترتيب العام المُؤقَّت لفئة الدرَّاجات النارية بعد المرحلة الأولى:

1- سُلطان البلوشي (الإمارات) – “كاي تي أم” – 3:20:07 ساعات .

2- مُحمَّد البلوشي (الإمارات) – “كاي تي أم” – 3:23:06 ساعات .

3- أنس الرهيني (السعودية) – “كاي تي أم” – 3:27:37 ساعات .

4- راشد علي حسن (الإمارات) – هوندا – 3:35:42 ساعات .

5- فهد الحجاب (السعودية) – “كاي تي أم” – 3:38:51 ساعات .

6- أحمد الناصر (السعودية) – “كاي تي أم” – 3:46:22 ساعات .

وجاء في الترتيب العام المُؤقَّت لفئة الدرَّاجات النارية رُباعية العجلات بعد المرحلة الأولى:

1- سُفيان العُريفان (السعودية) – ياماها – 3:11:38 ساعات .

2- رياض العُريفان (السعودية) – ياماها – 3:13:51 ساعات .

3- عبدالسلام حمام (السعودية) – ياماها – 3:27:34 ساعات .

4- عبدالعزيز الشيبان (السعودية) – ياماها – 3:31:34 ساعات .

5- عبدالمجيد الخُليفي (السعودية) – ياماها – 3:33:31 ساعات .

6- سُلطان المسعود (السعودية) – ياماها – 3:35:38 ساعات .

وجاء في الترتيب العام المُؤقَّت لفئة الشاحنات بعد المرحلة الأولى:

1-إبراهيم المُهنَّا (السعودية) وملاحة / أسامة السند (السعودية) و/ رائد أبوذيب (السعودية) – مرسيدس يونيموغ .

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