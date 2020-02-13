الربيعة يكشف لـ”المواطن” تفاصيل المساهمة السعودية لمساعدة الصين

المواطن – شرف الروقي – تصوير – هاشم القرني

أكد المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة، أن المساعدات التي سترسلها المملكة إلى الصين ستصل خلال 5 أيام كاشفًا عن نوعية المساعدات.

وقال الدكتور الربيعة في تصريحات لـ”المواطن” على هامش توقيع المساهمة السعودية لدعم الصين في مواجهة كورونا إن المساعدات المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تشمل أجهزة الأشعة الصوتية، والتنفس الصناعي، وصدمات القلب، ومراقبة المريض، ومضخات الحقن الوريدية، ومضخات المحاليل الوريدية، وأجهزة الغسيل الكلوي، حيث يبلغ مجموع تلك الأجهزة 1159 جهازًا طبيًا، إضافة إلى كميات كبيرة من الألبسة العازلة والأغطية والكمامات N95.

وكان الدكتور الربيعة والسفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ وقعا اليوم، 6 عقود مع 6 شركات، لتقديم المستلزمات والمساعدات لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأوضح الربيعة أن العقود تشمل 1159 جهازًا طبيًا وتشخيصيًا وعلاجيًا، وأكثر من 300 ألف كمامة وقائية ذات كفاءة عالية، إضافًة إلى أكثر من ألف طقم من الألبسة العازلة، والعديد من المواد التي تستخدم في مثل هذه الأزمات.

وأكد الربيعة لـ “المواطن” أن المساعدات والمستلزمات الأولية المقدمة من المملكة لجمهورية الصين الشعبية ستصل خلال الخمسة الأيام المقبلة، فيما ستصل الدفعات الأخرى في مدة أقصاها أسبوعين.

وبين أن هذه المبادرة النبيلة تعكس الدور الإنساني الريادي للمملكة، والتي تتصدر دول العالم في المبادرات الإنسانية، والوقوف في مكافحة الأزمات التي تواجه الدول والمجتمعات، لدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في العالم.

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