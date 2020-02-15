الرس يفوز بكأس دوري الدرجة الأولى لكرة السلة على الكراسي

المواطن - الرياض

اختتمت أمس الجمعة فعاليات بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة السلة على الكراسي المتحركة، والتي أقيمت في مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في عرعر، تحت رعاية أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.

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وفاز بكأس دوري الدرجة الأولى لكرة السلة للكراسي، نادي الرس، ليصعد إلى الممتاز، بينما حل نادي الجوف في المركز الثاني ورافقه إلى بطولة المملكة، واحتل المركز الثالث نادي المدينة. يذكر أنه شارك في البطولة التي أقيمت على مدار يومين، 6 فرق، وهي المدينة المنورة، والقصيم، والجوف، والطائف، والرس، وأبها.