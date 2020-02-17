الروقي يطلب استدعاء رئيس النصر السابق لهيئة الرياضة !

المواطن – محمد سمعه

كشف أحد الإعلاميين الرياضيين عن سبب مطلبه لهيئة الرياضة باستدعاء سعود آل سويلم رئيس النصر السابق بعد تعليقه الأخير على أزمة الجماهير الخاصة بمباراة النصر والشباب بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب الإعلامي الرياضي عيسى الروقي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “التحقيق مع ردة الفعل وترك الفعل أمر منقوص وغير عادل، سعود السويلم عضو شرف ذهبي إما تستدعيه الهيئة، أو تُعلن موافقتها على ما يقول تجاه كيانات كبيرة في المملكة، وشخصيات كبيرة خدمت الأندية من خلال الرياضة”.

جدير بالذكر أن سعود آل سويلم كان سخر من نادي الشباب عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “ألف مبروك لجماهير كبير الرياض، فوز مستحق ومستوى مُشرف، وهارد لك لـ شيخ الباصات”.

وجاء وصف سعود السويلم لنادي الشباب بـ ”شيخ الباصات” تعليقًا على الفيديو الذي انتشر الجمعة الماضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي لدخول جماهير من العمالة الوافدة لتشجيع نادي الشباب أمام النصر في حافلات قبل المباراة وبطريقة مثيرة للجدل وغير منظمة.

ووفق البيان الرسمي لهيئة الرياضة الذي نُشر عبر حسابها في “تويتر” فقد أكدت الهيئة فتح تحقيق عاجل في حادثة مباراة الشباب والنصر، مع استدعاء الرئيس التنفيذي بنادي الشباب إثر الحديث الذي أدلى به لوسائل الإعلام.

وأكدت الهيئة على اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة، لاستجلاء الحقائق المرتبطة بهذه القضية ومحاسبة كل متجاوز للأنظمة واللوائح.

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