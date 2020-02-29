السديس: اتخذنا كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الأوبئة

المواطن - الرياض

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بأن الرئاسة قد اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الأوبئة بين قاصدي الحرمين الشريفين.

وقال إن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين لا تألو جهداً في الحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وتابع أن ما تقوم به الرئاسة يأتي في ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وحرصه البالغ على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين من قاصدين وزائرين ومعتمرين.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر