السديس يوجه باستكمال التحول الرقمي والعمل بمبادرة رئاسة بلا ورق

السديس يوجه باستكمال التحول الرقمي والعمل بمبادرة رئاسة بلا ورق

2020/02/18
الساعة 1:46 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار
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المواطن – الرياض

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، بتكثيف وتعزيز التعاملات الإلكترونية واستكمال منظومة التحول الرقمي.

وأكد الرئيس العام، في بيان اليوم الثلاثاء، على العمل بروح الفريق الواحد، والتأكيد على جميع الإدارات العاملة بأن المسؤولية مشتركة، وتكثيف العمل على مبادرة “رئاسة بلا ورق”.

وشدد الدكتور السديس على سرعة التحول، وربط أنظمة الرئاسة العامة بالأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية الأخرى؛ لتسهل أعمال الرئاسة، وتساعد على جودة الأداء وتطوير المنظومة الإدارية داخل الرئاسة العامة.

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