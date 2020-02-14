السعر المتوقع لـ بلاي ستيشن 5 من سوني

تستعد شركة سوني لإحلال منصة بلاي ستيشن 5 محل بلاي ستيشن 4 التي أُطلقت قبل نحو 6 سنوات، ومن المنتظر إطلاقها أواخر عام 2020، وأفادت مصادر مطلعة بأن المكونات النادرة رفعت تكاليف صناعة الجيل القادم من منصة الألعاب (بلاي ستيشن) PlayStation من شركة سوني إلى نحو 450 دولارًا أمريكيًا للوحدة، بحسب وكالة بلومبرغ.

وتنتهي شركة سوني عادةً من تحديد سعر منصة الألعاب في فبراير من عام الإصدار، ثم تبدأ مرحلة الإنتاج الشامل في فصل الربيع، ولكن مع بلاي ستيشن 5تتبع الشركة أسلوب الانتظار والترقب.

وعندما أطلقت شركة سوني منصة بلاي ستيشن 4 في عام 2013 بسعر التجزئة 399 دولارًا أمريكيًا، قدّرت شركة أبحاث السوق HIS Markit تكلفة التصنيع بنحو 381 دولارًا أمريكيًا.

وفي حال كانت تكلفة صناعة بلاي ستيشن 5 نحو 450 دولارًا أمريكيًا، فقد يبلغ سعر التجزئة على أقل تقدير نحو 470 دولارًا أمريكيًا.

ووفقًا لمصادر بلومبرغ، فإن أصعب ما في الأمر بالنسبة لسوني هو توفير إمدادات موثوقة من ذاكرة فلاش من نوع DRAM و NAND، وذلك بالنظر إلى أن هذه الذواكر أصبحت مطلوبة بكثرة في سوق الهواتف الذكية التي تستعد لدخول عصر شبكات الجيل الخامس 5G.

ويُشار أيضًا إلى أن شركات صناعة منصات الألعاب لا تبحث عن هامش ربح كبير مقارنةً بشركات صناعة الهواتف، وذلك بالنظر إلى أنها تستفيد من سوق ألعاب الفيديو المربح، والاشتراك بخدمات بث الألعاب.

ويُذكر أن سوني تعتزم إطلاق إصدار جديد من نظارة الواقع الافتراضي بلاي ستيشن في آر PlayStation VR، التي قد تُطرح في الأسواق بالتزامن مع إطلاق بلاي ستيشن 5.

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