السعر المتوقع لـ بلاي ستيشن 5 من سوني

السعر المتوقع لـ بلاي ستيشن 5 من سوني

2020/02/15
الساعة 2:55 صباحًا
- ‎فيتكنولوجيا
25
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السعر المتوقع لـ بلاي ستيشن 5

تستعد شركة سوني لإحلال منصة بلاي ستيشن 5 محل بلاي ستيشن 4 التي أُطلقت قبل نحو 6 سنوات، ومن المنتظر إطلاقها أواخر عام 2020، وأفادت مصادر مطلعة بأن المكونات النادرة رفعت تكاليف صناعة الجيل القادم من منصة الألعاب (بلاي ستيشن) PlayStation من شركة سوني إلى نحو 450 دولارًا أمريكيًا للوحدة، بحسب وكالة بلومبرغ.

وتنتهي شركة سوني عادةً من تحديد سعر منصة الألعاب في فبراير من عام الإصدار، ثم تبدأ مرحلة الإنتاج الشامل في فصل الربيع، ولكن مع بلاي ستيشن 5تتبع الشركة أسلوب الانتظار والترقب.

وعندما أطلقت شركة سوني منصة بلاي ستيشن 4 في عام 2013 بسعر التجزئة 399 دولارًا أمريكيًا، قدّرت شركة أبحاث السوق HIS Markit تكلفة التصنيع بنحو 381 دولارًا أمريكيًا. 

وفي حال كانت تكلفة صناعة بلاي ستيشن 5 نحو 450 دولارًا أمريكيًا، فقد يبلغ سعر التجزئة على أقل تقدير نحو 470 دولارًا أمريكيًا.

ووفقًا لمصادر بلومبرغ، فإن أصعب ما في الأمر بالنسبة لسوني هو توفير إمدادات موثوقة من ذاكرة فلاش من نوع DRAM و NAND، وذلك بالنظر إلى أن هذه الذواكر أصبحت مطلوبة بكثرة في سوق الهواتف الذكية التي تستعد لدخول عصر شبكات الجيل الخامس 5G.

ويُشار أيضًا إلى أن شركات صناعة منصات الألعاب لا تبحث عن هامش ربح كبير مقارنةً بشركات صناعة الهواتف، وذلك بالنظر إلى أنها تستفيد من سوق ألعاب الفيديو المربح، والاشتراك بخدمات بث الألعاب.

ويُذكر أن سوني تعتزم إطلاق إصدار جديد من نظارة الواقع الافتراضي بلاي ستيشن في آر PlayStation VR، التي قد تُطرح في الأسواق بالتزامن مع إطلاق بلاي ستيشن 5.

 

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نانسي
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نانسي

كم سعره
@؟؟؟؟؟؟؟

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1 ساعة
وليد
ضيف
وليد

برو احلى

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انس
ضيف
انس

قالت سوني سعره بيكون تقريبا 1500 ريال واقل

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ALKRIRI
ضيف
ALKRIRI

كم سعره

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ابو ريماس
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ابو ريماس

خايس جربته في معرضهم نفس 4

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طارق احمد
ضيف
طارق احمد

صحيفه محترمه جدا

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طارق احمد
ضيف
طارق احمد

صحيفه محترمه جدا

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اسلام المصري
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اسلام المصري

كم السعر مقابل الدولار والريال السعودي

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9 ساعة
Mk
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Mk

اعتقد سعره راح يتراوح بين ١٩٠٠ إلى ٢٠٠٠ ريال

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فهد
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فهد

4500

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صاخن
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صاخن

Ps5 ٢٠٢٠ الجيد agt6

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أبو راس
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أبو راس

كم

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ابو عجره
ضيف
ابو عجره

اخر من علق

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1 يوم
مجو
ضيف
مجو

كم سعره

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عماد الجهني
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عماد الجهني

ي غالي ذا سعر المصنع يعني بالعربي ذا سعر تكلفة التطوير يعني مع التغليف والشحن وكل شي بيوصل ١٩٠٠ او ٢٠٠٠ بالكثير

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11 ساعة
علي
ضيف
علي

3400

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10 ساعة
مالت عليكك
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مالت عليكك

اتوقع ٢٠٠٠ الريال

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مواطن
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مواطن

١٦٠٠

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8 ساعة
Rema llasfrar
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Rema llasfrar

اعتقد بألفين ريل سعودي 🕊️🌚👀

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Rema llasfrar
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Rema llasfrar

2000ريال

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مطنوخ _الافق
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مطنوخ _الافق

تقريبآ 1800

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.نقنقن
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.نقنقن

تقريبا توصل ل500$

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طلال
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طلال

٦٥٠٠

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5 ساعة
تركي اليامي
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تركي اليامي

1800

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3 ساعة
محمد كمال موسي
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محمد كمال موسي

السعر بالدولار السوداني

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