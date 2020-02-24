السعودية تُودع بطولة كأس العرب

المواطن - محمد سمعه

ودّع المنتخب السعودي تحت 19 عامًا بطولة كأس العرب للمنتخبات، وذلك بعد الخسارة من المنتخب الجزائري بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من البطولة.

وسُجلت أهداف المباراة الثلاثة في الشوط الثاني، حيث تمكن المنتخب الجزائري من تسجيل الهدف الأول له بالدقيقة السبعين، ثم نجح المنتخب السعودي بعد ذلك في إضافة هدف التعادل عبر اللاعب أيمن يحيى بالدقيقة الـ74.

وفي ظل سعي المنتخب السعودي لإضافة الهدف الثاني، باغت المنتخب الجزائري، الأخضر حيث نجح في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة الحادية والثمانين.

وانتهت المباراة بفوز الجزائر على المنتخب السعودي بثنائية لهدف، ليتأهل المنتخب الجزائري رفقة نظيره المصري إلى دور ربع النهائي في بطولة كأس العرب للمنتخبات.

واحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط، بينما احتل المنتخب الجزائري المركز الثاني برصيد ست نقاط، أما المنتخب السعودي فجاء بالمركز الثالث برصيد أربع نقاط، وتذيل المنتخب الفلسطيني ترتيب المجموعة باحتلاله المركز الرابع بدون أي نقطة.

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