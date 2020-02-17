السعودية للكهرباء تعلن عن وظائف إدارية وهندسية

المواطن – الرياض

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة بالمركز الرئيسي للشركة بمدينة الرياض لحملة البكالوريوس فأعلى وفق المسميات التالية:

1 – مهندس اتصالات (Telecom Engineer)

بكالوريوس (هندسة اتصالات، هندسة كهربائية، علوم حاسب، شبكات حاسب) أو ما يعادلهم

لا يشترط الخبرة.

– وصف وظيفي: المساعدة في جمع البيانات وتحليلها وتخطيط وتصميم أنظمة الشركة والشبكة والاتصالات وتحديد الاحتياجات بعيدة المدى.

2 – خبير سياسات الموارد البشرية (HR Policy Expert)

بكالوريوس أو ماجستير (موارد بشرية، إدارة أعمال، نظم معلومات إدارية، هندسة صناعية)

خبرة 13 سنة للبكالوريوس أو 10 سنوات للماجستير.

– وصف وظيفي: الإشراف على العمل وتحسين المخرجات في سياسات الموارد البشرية والتعويضات والمزايا والتغييرات في ضوء الظروف المتغيرة.

– للتقديم من الرابط التالي (اضغط هنا) .

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