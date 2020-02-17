السعودية للكهرباء تعلن عن وظائف إدارية وهندسية

المواطن – الرياض
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة بالمركز الرئيسي للشركة بمدينة الرياض لحملة البكالوريوس فأعلى وفق المسميات التالية:
1 – مهندس اتصالات (Telecom Engineer)
- بكالوريوس (هندسة اتصالات، هندسة كهربائية، علوم حاسب، شبكات حاسب) أو ما يعادلهم
- لا يشترط الخبرة.
– وصف وظيفي: المساعدة في جمع البيانات وتحليلها وتخطيط وتصميم أنظمة الشركة والشبكة والاتصالات وتحديد الاحتياجات بعيدة المدى.
2 – خبير سياسات الموارد البشرية (HR Policy Expert)
- بكالوريوس أو ماجستير (موارد بشرية، إدارة أعمال، نظم معلومات إدارية، هندسة صناعية)
- خبرة 13 سنة للبكالوريوس أو 10 سنوات للماجستير.
– وصف وظيفي: الإشراف على العمل وتحسين المخرجات في سياسات الموارد البشرية والتعويضات والمزايا والتغييرات في ضوء الظروف المتغيرة.
– للتقديم من الرابط التالي (اضغط هنا) .
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