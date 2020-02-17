السعودية للكهرباء تعلن عن وظائف إدارية وهندسية

المواطن – الرياض
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة بالمركز الرئيسي للشركة بمدينة الرياض لحملة البكالوريوس فأعلى وفق المسميات التالية:
1 – مهندس اتصالات (Telecom Engineer)
- بكالوريوس (هندسة اتصالات، هندسة كهربائية، علوم حاسب، شبكات حاسب) أو ما يعادلهم
- لا يشترط الخبرة.
– وصف وظيفي: المساعدة في جمع البيانات وتحليلها وتخطيط وتصميم أنظمة الشركة والشبكة والاتصالات وتحديد الاحتياجات بعيدة المدى.
2 – خبير سياسات الموارد البشرية (HR Policy Expert)
- بكالوريوس أو ماجستير (موارد بشرية، إدارة أعمال، نظم معلومات إدارية، هندسة صناعية)
- خبرة 13 سنة للبكالوريوس أو 10 سنوات للماجستير.
– وصف وظيفي: الإشراف على العمل وتحسين المخرجات في سياسات الموارد البشرية والتعويضات والمزايا والتغييرات في ضوء الظروف المتغيرة.
– للتقديم من الرابط التالي (اضغط هنا) .
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شروط تعجيزية خبرك ١٠سنوات و١٥سنة ايش هذا، بكره تلاقيهم جايبين مهندسين من دول العالم الثالث بدون اشتراط خدمة ويوظفوهم ماهذا التعجيز
ليه البكالوريوس وأعلا ليه الخبره والثانوي والكفاءه والإبتدائي مالهم نصيب اتحدي يكون مؤهل مدير الشركه يصل ماجستير هذا إذا ماهو ثنوي
معه دوره من المريخ ولا عطارد او زحل
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