السفير الصيني لـ”المواطن”: المملكة شريك حقيقي يمكن الاعتماد عليه

المواطن – شرف الروقي – تصوير – هاشم القرني

أكد السفير الصيني لدى المملكة تقدير بلاده الكبير لدعم المملكة لها في مواجهة آثار فيروس كورونا الجديد تنفيذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



وقال السفير تشن وي تشينغ في تصريحات لـ” المواطن” بعد توقيع مساهمة المملكة في دعم الصين اليوم إن المشاعر الصينية تجاه المملكة تؤكد أن السعودية هي شريك استراتيجي يمكن الاعتماد عليه وهو نفس الأمر بالنسبة للسعودية.

وقال السفير الصيني إن السعودية هي الشريك الذي يمكن الاعتماد عليه مشيراً إلى التعاون في جميع المجالات بين البلدين.

ولفت إلى أن المساعدات الأخيرة ستؤسس لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين الشعبين.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة وقع اليوم ستة عقود لتأمين أجهزة ومستلزمات طبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في الصين.

وتشمل مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة توفير أجهزة الأشعة الصوتية، والتنفس الصناعي، وصدمات القلب، ومراقبة المريض، ومضخات الحقن الوريدية، ومضخات المحاليل الوريدية، وأجهزة الغسيل الكلوي، حيث يبلغ مجموع تلك الأجهزة 1159 جهازًا طبيًا، إضافة إلى كميات كبيرة من الألبسة العازلة والأغطية والكمامات N95.

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