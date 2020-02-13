السقاف يكمل أذان العشاء بدلًا من الشيخ علي الملا

المواطن – مكة المكرمة

أكمل المؤذن هاشم السقاف، أمس الخميس، أذان العشاء في الحرم المكي بعد أن بدأه المؤذن علي الملا، بيد أن عارضًا صحيًا داهم الملا لم يمكنه من إكمال الأذان.

في حالة نادرة:

المؤذن #هاشم_السقاف يكمل أذان #العشاء هذا اليوم الخميس ١٩-٦-١٤٤١هـ عن شيخ المؤذنين #علي_ملا والذي بدى وأنه مجهد. pic.twitter.com/U3erj1Cp96 — Haramain Archives (@MuslimMakkah) February 13, 2020

وأظهر مقطع فيديو متداول بداية الأذان بصوت شيخ المؤذنين علي ملا، حيث بدا في صوته حالة من الإجهاد ليكمل بعده الشيخ المؤذن هاشم السقاف الأذان.

يُذكر أن الشيخ علي أحمد علي ملا من مواليد عام (1945)، وهو مؤذن المسجد الحرام وشيخ المؤذنين، وُلد عام 1366هـ – 1945م بمكة المكرمة، لعائلة اشتهر معظم أفرادها بالعمل كمؤذنين في المسجد الحرام، والتحق رسميًا للعمل بصفة مؤذن عام 1975م.

وبعد وفاة ابن عمه الشيخ عبد المالك الملا تولى مشيخة المؤذنين بالمسجد الحرام، ويعد أشهر المؤذنين المعاصرين بالحرم المكي، إذ عمل على مدار 40 عامًا، وعُرف بكونه صاحب نبرة صوتية مميزة ومعروفة للمسجد الحرام حول العالم، ولقبه البعض بـ “بلال الحرم”.

تابعنا على تواصل معنا على