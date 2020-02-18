السهلاوي يخطف نجومية مباراة التعاون والدحيل

المواطن – مروة نبيل

خطف نجم سكري القصيم، محمد السهلاوي، الأنظار خلال مباراة التعاون والدحيل القطري اليوم، ليتوج بلقب الأفضل في المواجهة الآسيوية.

محمد السهلاوي:

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، محمد السهلاوي كأفضل لاعب في مباراة التعاون والدحيل اليوم، وأشاد بمستوى نجم سكري القصيم خاصة خلال أحداث الشوط الأول.

وظهر محمد السهلاوي بمستوى مميز خلال مباراة التعاون والدحيل اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، والتي انتهت بفوز سكري القصيم بهدفين دون رد.

التعاون والدحيل:

وبدأت مباراة التعاون والدحيل بشكل سريع، ونجح محمد السهلاوي في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 34، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل سكري القصيم الضغط، وتمكن عبدالمجيد السواط من تعزيز تقدم التعاون ضد الدحيل القطري بهدف ثانٍ عند الدقيقة 55، بتسديدة قوية في أقصى الزاوية لحارس المرمى كلود أمين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون رصيده إلى 6 نقاط ليتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا 2020، فيما تجمد رصيد الدحيل القطري عند 3 نقاط.

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