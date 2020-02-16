السومة: ضغط المباريات جعل الأهلي يُعاني

المواطن – محمد سمعه

قال السوري عمر السومة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن فريقه تعرض لضغط مباريات كبير تسبب في إصابة العديد من نجوم الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وتحدث السومة في المؤتمر الصحافي لمباراة الأهلي واستقلال طهران الإيراني قائلًا: “تعرضنا لضغط مباريات كبير في الفترة الماضية، وكذلك لعدد من الإصابات، أثرت بشكل كبير على نتائج الفريق لكننا جاهزون لمواجهة نادي الاستقلال غدًا، ويجب علينا التركيز في الملعب فقط والابتعاد عن أي شيء خارج الملعب”.

وأضاف السومة: “سنلعب غدًا مواجهة قوية أمام منافس قوي ويجب علينا تحقيق الفوز والنقاط الثلاث للمضي قدمًا في دوري أبطال آسيا، ونلعب هنا في الكويت على أرضنا، وقامت الجماهير باستقبالنا بشكل رائع، في المطار وهذا ليس بغريب على الأحباء في الكويت، ولهم مكانة بالقلب، وإن شاء الله نعدهم بتحقيق الانتصار”.

وستنطلق مباراة الأهلي واستقلال طهران في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جابر الأحمد الدولي في دولة الكويت.

ويسعى النادي الأهلي إلى تحقيق الفوز، وذلك بعد التعادل بالجولة الأولى ضد نادي الوحدة الإماراتي بهدف لكل فريق.

وفي وقت سابق، زفّ مازن بهكلي، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي خبرين سعيدين لجماهير الراقي، وذلك قبل مواجهة نادي استقلال طهران الإيراني.

وأوضح بهكلي إلى أن نجمي الأهلي، السوري عمر السومة والجزائري يوسف بلايلي جاهزان بصورة كبيرة لمواجهة نادي استقلال طهران.

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