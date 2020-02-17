الشربا السعودي فهد المبارك .. الاقتصادي المحنك

المواطن – الرياض

أكد وزير الدولة والشربا السعودي الدكتور فهد المبارك، أن هدف المملكة الرئيسي في استضافة مجموعة العشرين هو اغتنام فرص القرن الواحد والعشرين، مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة محاور رئيسية للقمة وهي تمكين الإنسان، والمحافظة على كوكب الأرض، وأخيرًا تشكيل آفاق جديدة من خلال تبني إستراتيجيات جريئة للاستفادة من منافع الابتكار.

وقال المبارك خلال كلمته بالملتقى الإعلامي الأول للتعريف بمجموعة العشرين، مساء أمس الأحد بالرياض: إن أهداف مجموعة للعشرين تتوافق بشكل كبير مع رؤية المملكة 2030، وهذا ما يجعل استضافة المملكة لمجموعة العشرين حدثًا مهمًّا، مشيرًا للعمل لتحقيق نتائج ملموسة للعالم أجمع، وذلك بالتعاون مع أعضاء المجموعة.

ماذا تعني الشربا؟

شربا (بالإنجليزية: Sherpa) هو مبعوث دبلوماسي يمثل حكومته في التحضير للمفاوضات والاتفاقيات الرئيسية قبل انعقاد القمم الدولية، ويظهر بالتحديد في قمة مجموعة العشرين وقمة الدول الصناعية السبع والمؤتمرات التي تنعقد بمشاركة رؤساء الدول، بهدف توفير الوقت والتمهيد للمفاوضات بين رؤساء الدول في القمة المنعقدة، وتقتصر مهامه على التفاوض والتحضير، وتم استعمال المصطلح رسميًّا في العام 2005 عندما تم إطلاق مصطلح “شربا المجموعة الفرعية” رسميًّا على الفريق الرفيع المستوى المعني بالقدرة التنافسية لصناعة المواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي.

خبرة أكاديمية وعملية طويلة:

ويملك الدكتور فهد المبارك خبرة أكاديمية وعملية طويلة في قطاعات الأعمال والاقتصاد تجعله الشربا السعودي في قمة العشرين، حيث كان عضوًا لمجلس إدارة سابك، وعضو لجنة الاستثمار، وتم تعيينه في منصبه هذا في الربع الأخير من عام 2017م، فيما شغل منصب مستشار في الديوان الملكي، والأمين العام في الأمانة السعودية لمجموعة العشرين.

وقبل ذلك تولى فهد المبارك منصب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الفترة (2011م- 2016م)، كما شغل منصب عضو مجلس الشورى خلال الفترة (1999- 2005م)، وتسلم أيضًا رئاسة مجلس إدارة شركة السوق المالية (تداول) خلال الفترة (2003م- 2011م)، وكان قبل ذلك عضوًا في مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية (1998م- 2003م)، ورئيس مجلس إدارة مورغان ستانلي السعودية (2005م- 2011م)، وعضو مجلس إدارة شركة مجموعة الملز (2000م- 2002م).

وشغل المبارك منصب عضو مجلس إدارة الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار خلال الفترة (1995م- 2000م)، ومدير عام شركة رنا للاستثمار (1992م- 2000م)، وعضو مجلس إدارة العالمية للتأمين (1996م- 1997م). كما شغل كذلك عضوية مجالس إدارات في شركات عديدة.

ويحمل فهد المبارك درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال منذ عام 1991م، من جامعة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية. كما حصل على درجة الماجستير في تخصصات: المحاسبة المالية والضرائب، وإدارة الأعمال من نفس الجامعة في عامي 1989م و1990م على التوالي.

وكان الدكتور المبارك قد حصل على درجة الماجستير في الهندسة الصناعية من جامعة ساوثرن ميثوديست في الولايات المتحدة في عام 1982م، وذلك بعد أن حاز على البكالوريوس في الهندسة المدنية من نفس الجامعة في عام 1981م.

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