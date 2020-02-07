بعد احتفاله بهدف الهلال

الشهري يعتذر لجماهير الرائد

2020/02/07
الساعة 1:03 مساءً
- ‎فيالرياضة
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الشهري مع الهلال
المواطن - مروة نبيل

وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صالح الشهري رسالة إلى جماهير فريقه السابق الرائد، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال: “جمهور الرائد الغالي المعذرة منكم إن كانت ردة فعلي قد أزعجت بعضكم ولكن أرجو التفهم بأنها كانت عفوية بحكم صعوبة المباراة وأهميتها.. كنتم دائمًا سندًا لي وأتمنى التوفيق للجميع”.

وجاء اعتذار صالح الشهري لجماهير الرائد بسبب ردة فعله وانفعاله أثناء احتفاله بالهدف الثالث الذي أحرزه نادي الهلال عن طريق حارس المرمى عبدالله المعيوف من ركلة جزاء في الوقت القاتل.

ولعب الهلال ضد الرائد ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليواصل الانفراد بالصدارة برصيد 38 نقطة.

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