الشورى يناقش تقريري الطيران المدني والترفيه خلال أيام

المواطن - الرياض

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها يوم الاثنين المقبل على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1439/1440هـ في جلسة سابقة.

كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439/1440هـ في جلسة سابقة.

وخلال هذه الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1439/1440هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته، كما يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1439/1440هـ وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

وخلال الجلسة العادية الثالثة والعشرين التي يعقدها الثلاثاء المقبل يصوت المجلس على عدد من توصيات اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1439/1440هـ في جلسة سابقة وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

ويطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439/1440هـ، في جلسة سابقة ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن تقرير الوزارة، وخلال الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنــوي للهيئـة العامة للطيران المـدني للعام المالي 1439/1440هـ وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

وخلال الجلسة العادية الرابعة والعشرين التي يعقدها الأربعاء المقبل يصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1439/1440هـ وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

ويناقش المجلس خلال هـذه الجلسة تـقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1439/1440هـ وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

كما يناقش المجلس بعد ذلك تقرير لـجنة الشـؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1439/1440هـ وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

ويتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الدول في عدد من المجالات.

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