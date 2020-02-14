الشوط الأول .. النصر والشباب أحباء بالتعادل الإيجابي

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة النصر والشباب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ18 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وكان النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله افتتح التسجيل للنصر برأسية متقنة بالدقيقة الرابعة عشر، ثم سجل اللاعب دانيلو أسبريا هدف التعادل للشباب بالدقيقة الـ36. وجاء تشكيل النصر الرئيسي مكونًا من: "جونز، العبيد، العمري، مايكون، سلطان الغنام، بيتروس، مختار علي، أحمد موسى، نور الدين أمرابط، يحيى الشهري، عبدالرزاق حمد الله". أما التشكيل الاحتياطي لنادي النصر فجاء مكونًا من: "وليد عبدالله، نايف الماس، عوض خميس، عبدالرحمن الدوسري، عبدالعزيز الدوسري، فهد الجميعة، خالد الغنام، جوليانو، فراس البريكان". أما تشكيلة نادي الشباب الرئيسية فجاءت مكونة من: "فاروق بن مصطفى، أحمد شراحيلي، محمد سالم، عبدالله الزوري، عبدالملك الخيبري، ألفريد ندياي، عبدالمجيد الصليهم، كريستيان جوانكا، سيبا، دانيلو أسبريا، ماكيتي ديوب". وجاءت التشكيلة الاحتياطية لنادي الشباب مكونة من: "عبدالله العويشير، متعب المفرج، عبدالملك الشمري، وليد حزام، ناصر العمران، حسن الراهب، محمد عطية، عبدالله الحمدان، تركي العمار".