الشوط الأول .. الهلال والفيحاء أحباء بتعادل سلبي

المواطن – محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والفيحاء بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ18 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ لقاء الهلال والفيحاء، بوجود بعض المحاولات الهجومية من قبل الفريقين، ولكن عدم التركيز في اللمسة النهائية، جعل النتيجة تظل عند التعادل السلبي.

وجاء تشكيل الفيحاء الرسمي ضد الهلال كالتالي؛ عامر شفيع، بندر ناصر، جيجي، نواف الصبحي، محمد البقعاوي، عبدالرحمن البركة، أنجيلو نيتو، أرسينيو مارتينيز، صامويل أوسو، كارلوس فيلانويفا وفانيفا أندرياتسيما.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفيحاء كل من؛ مسلم آل فريج، عبدالله كنو، هاني الصبياني، مهند فلاته، عبدالكريم القحطاني، أحمد بامسعود، عبدالله المطيري، عثمان يحيى وحمد الجهيم.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الهلال الرسمي كالتالي؛ عبدالله المعيوف، مدالله العليان، محمد جحفلي، جانغ هيون سو، محمد البريك، غوستافو كويلار، محمد كنو، كارلوس إدواردو، نواف العابد، أندريه كاريلو وصالح الشهري.

ويجلس على مقاعد بدلاء الهلال اليوم كل من؛ محمد الواكد، عبدالله الحافظ، أمير كردي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، سيباستيان جيوفينكو، عمر خربين وبافيتيمبي غوميز.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، قبل مباراة الفيحاء ضد الهلال اليوم، فيما يقع الفريق البرتقالي في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

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