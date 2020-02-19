الشيخ المطلق: عدم إخبار الزوجة بالزواج الثاني مستحب بشرط

الشيخ المطلق: عدم إخبار الزوجة بالزواج الثاني مستحب بشرط

2020/02/19
الساعة 6:02 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن – الرياض

أكد عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، أن إعلام الزوج لزوجته بزواجه من امرأة ثانية لا يعتبر من شروط صحة النكاح.

وقال المطلق ردًا على استفسار من أحد المتصلين عبر أثير إذاعة القرآن الكريم إنه يستحب إخفاء خبر الزواج بزوجة ثانية عن الزوجة الأولى إن كان الأمر سيسبب لها أذًى أو ضررًا نفسيًا.

وتابع الشيخ المطلق أن بعض النساء يشعرن بالأذى أو الضرر من زواج أزواجهن، وفي هذه الحالة يستحب عدم إخبارها مشيرًا إلى أن الزوج يؤجر إذا كان الهدف من عدم إخبارها منع الضرر عنها.

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امل
ضيف
امل

الزواج ليس فراش وانما له تبعات اولاد واخوان لأبناء الزوجة الاولى فأين الشرع يا شيخنا من هذا اذا كان ماذكر فعلاً ذكرته اتمنى توضح لنا

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1 ساعة
عبدالغفار
ضيف
عبدالغفار

احسن

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7 أيام



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