الشيخ المطلق: عدم إخبار الزوجة بالزواج الثاني مستحب بشرط

المواطن – الرياض

أكد عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، أن إعلام الزوج لزوجته بزواجه من امرأة ثانية لا يعتبر من شروط صحة النكاح.

وقال المطلق ردًا على استفسار من أحد المتصلين عبر أثير إذاعة القرآن الكريم إنه يستحب إخفاء خبر الزواج بزوجة ثانية عن الزوجة الأولى إن كان الأمر سيسبب لها أذًى أو ضررًا نفسيًا.

وتابع الشيخ المطلق أن بعض النساء يشعرن بالأذى أو الضرر من زواج أزواجهن، وفي هذه الحالة يستحب عدم إخبارها مشيرًا إلى أن الزوج يؤجر إذا كان الهدف من عدم إخبارها منع الضرر عنها.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر