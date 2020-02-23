الشيخ عائض القرني: سأدافع عن ديني ووطني بروحي ودمي

المواطن - الرياض

توجه الداعية الدكتور عائض القرني بالشكر إلى كل من أيد موقفه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي يحاول تشويه سمعة المملكة العربية السعودية وادعاء أنه المدافع الأول عن الدين الإسلامي والقضية الفلسطينية.

ونشر القرني تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قال بها: “أشكر الشرفاء الأوفياء من أبناء وطني الغالي ومن جميع أنحاء العالم، الذين أيدوا موقفي من أردوغان”.

وأكد القرني أن سيظل مدافعًا عن دينه ووطنه وقيادته بكل ما أوتي من قوة، قائلا: “سوف أبقى مدافعًا عن ديني، ووطني، وقيادتي، بروحي ودمي وقلمي وعلمي، وهذا واجب شرعي، أسأل الله أن يحفظ بلادنا من كيد الكائدين، ومكر الماكرين”.

يذكر أن الشيخ عائض القرني نشر يوم أمس مقطع فيديو على حسابه بموقع تويتر تبرأ خلاله من الفيديو السابق الذي أيد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأكد أنه رجل مخادع وبياع للكلام.

وعدد القرني في الفيديو المواقف المعيبة للرئيس التركي ومنها أنه كان أو رئيس يزور المبكى اليهودي، كما فتح للإسرائيليين سفارة في بلاده، وشارك في كل فتنة في المنطقة وتسبب في قتل اليمنيين والسوريين والليبيين.

وشدد القرني على خداع أردوغان والذي يحاول إيهام العالم أنه ينصر الإسلام، بالرغم من أنه لم يقدم له مثلما قدمت المملكة، كما يدعى أنه المدافع الأول عن القضية الفلسطينية وهو بعيد تمامًا عن ذلك.

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