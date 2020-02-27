الصحة العالمية توضح بعض الأفكار الخاطئة عن كورونا الجديد

المواطن - متابعة

بعد انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم ووجود عدة بؤر له خارج الصين، منها إيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا، أصبح الرأي العام منشغلًا بطرق الوقاية أكثر من أي وقت مضى.

وأوضحت الصحة العالمية أنه توجد عدة أفكار شائعة على الرغم من عدم صحتها حول العدوى وانتشارها وطرق تفاديها.

وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات لتوضيح هذه الأفكار الخاطئة، أهمها:

تنظيف الأنف: أوضحت منظمة الصحة أن الغسيل الداخلي للأنف بالماء المعقّم قد يساعد على تطهيرها من الجراثيم المسببة لنزلة البرد، لكنه لا يحمي من الإصابة بكورونا (كوفيد-19).

المضاد الحيوي: تعمل المضادات الحيوية على محاربة البكتيريا وليس الفيروسات، لذلك هي غير فعّالة في مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19). ولا يوجد لقاح مضاد للفيروس حتى الآن، وبالتالي حذرت المنظمة من الإفراط في تناول المضادات الحيوية.

مجفّف اليدين: يعتقد البعض أن استخدام مجفّف اليدين يحمي من انتشار الفيروس، لكن ذلك خطأ، فقط غسل اليدين بالماء والصابون جيدًا هو ما يزيل الفيروس من على اليدين، ويمنع وصوله للجهاز التنفسي.

مطهّر اليدين: لا يحقّق استخدام مطهّر اليدين الذي يحتوي على الكحول نتائج وقائية تحمي من انتشار فيروس كورونا، فقط غسيل اليدين جيدًا بالماء والصابون.

الثوم: شاعت فكرة تقول بأن أكل الثوم يقي من فيروس كورونا، وعلى الرغم من احتواء الثوم على خصائص تقاوم الميكروبات، لكن لا توجد أدلة على أنه يقضي على فيروس كورونا ويمنع انتقال العدوى أو يقلل خطر الإصابة بهذا الفيروس حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية.

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