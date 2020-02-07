تراجع عدد البلاغات بشأن الإصابات الجديدة

الصحة العالمية: لا لقاح يعالج كورونا حتى الآن

2020/02/07
الساعة 8:38 مساءً
- ‎فيالعالم
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كورونا
المواطن - متابعة

قالت رئيس قسم الأمراض الطارئة بمنظمة الصحة العالمية، ماريا كاركوف، اليوم الجمعة: إن عدد البلاغات عن الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا بالصين تراجعت، مبينةً أنه لا يوجد إلى الآن أي لقاح يعالج فيروس كورونا.

ولفتت إلى وجود 24 مختبرًا تساهم في عملية مكافحة الفيروس الفتاك، وشكت المنظمة من نقص المعدات الوقائية من فيروس كورونا، كما دعت المنظمة إلى تنسيق الجهود الدولية لمواجهة كورونا.

في سياق متصل، حذر أحد مسؤولي المنظمة من أن العالم يواجه نقصًا في الأقنعة ومعدات الحماية الأخرى من فيروس كورونا المستجد.

وقال تيدروس أدانوم غبرييسوس خلال اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة الصحة في جنيف: “يواجه العالم نقصًا مزمنًا في معدات الحماية الفردية”.

وأضاف أنه سيتحدث إلى مسؤولين في سلسلة التموين لتسوية ما وصفه “الاختناق” في الإنتاج.

وكانت منظمة الصحة أعلنت، الخميس، في إيجاز صحفي، أن فيروس كورونا لا يزال عدوًّا مجهولًا حتى الآن بلا دواء ناجع، رغم زيادة عدد مراكز الأبحاث العاملة على الفيروس في مختلف دول العالم من 2500 مركز إلى 7000 مركز.

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