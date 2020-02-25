الصحة تهيب بالجميع التواصل معها بخصوص كورونا الجديد

المواطن - الرياض

أهابت وزارة الصحة بالجميع التواصل مع مركز صحة 937 في حالة الرغبة في أي استفسار يخص فيروس كورونا مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكانت وزارة الصحة أكدت في وقت سابق أنها تنسق مع وزارة الصحة البحرينية لعلاج المواطنات السعوديات الأربع المصابات بفيروس كورونا الجديد بعد عودتهن من إيران، حيث سيبقين في البحرين إلى حين شفائهن بإذن الله.

وبينت الوزارة في تغريدة عبر حسابها في تويتر، أنه ستتم متابعة الحالات وفقًا للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وكانت وزارة الصحة البحرينية قد أعلنت عن إصابة 6 أشخاص بفيروس كورونا الجديد اليوم بعد عودتهم من إيران ومن ضمنهم أربعة مواطنات سعوديات، مؤكدة أن جميع الحالات تخضع للمتابعة المستمرة والعناية الفائقة من الفريق الطبي المختص وأنه جرى نقل مرافقي المصابين للعزل في إجراء احترازي.

يذكر أن الكويت كانت قد أعلنت أمس إصابة مواطن سعودي قادم من إيران بفيروس كورونا الجديد وأكدت الصحة أنه سيبقى في الكويت لحين تماثله للشفاء.

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