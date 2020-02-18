الصينيون ممنوعون من دخول روسيا بسبب كورونا

المواطن – متابعة

أعلنت روسيا اليوم عزمها على منع دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها، اعتبارًا من الخميس القادم، في إجراء جديد يهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت نائبة رئيس الوزراء المكلفة الشؤون الصحية تاتيانا- بحسب وكالات أنباء روسية-: إن “دخول الرعايا الصينيين عبر الحدود الحكومية الروسية سيعلق اعتبارًا من 20 فبراير لرحلات العمل والرحلات الخاصة والتعليم والسياحة”.

وأعلنت الأمم المتحدة أن فيروس كورونا ليس خارج السيطرة، لكنه خطير جدًّا.

يأتي هذا فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 1868 شخصًا، كما ارتفعت حالات الإصابة في البلاد إلى 72 ألفًا و436 شخصًا، حسبما أفادت السلطات الصحية الوطنية أمس.

جاء ذلك بعد أن سجلت البلاد 98 حالة وفاة و1886 إصابة جديدة خلال يوم الاثنين، وسجلت مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، 93 حالة وفاة و1807 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم الاثنين.

وترتفع بذلك إجمالي الوفيات في المقاطعة منذ بدء تفشي الفيروس إلى 1789 حالة والإصابات إلى 59 ألفًا و989، حسبما ذكرت اللجنة الصحية في المقاطعة.

وأوضحت اللجنة أن 7862 مريضًا تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات.

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