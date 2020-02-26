الضمان الصحي يستكمل سلسلة اللقاءات المفتوحة للتعريف باستراتيجيته

المواطن - الرياض

عقد مجلس الضمان الصحي التعاوني اللقاء المفتوح مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص بالمنطقة الشرقية اليوم الأربعاء بمقر غرفة الشرقية بهدف استعراض استراتيجية المجلس 2020 – 2024 التي تضمنت خطة إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات التأمين الصحي (uniplat).

كذلك تضمنت استراتيجية الضمان الصحي خطة مشروع تطبيق إلزامية معايير الترميز الطبي للخدمات الصحية والتصنيف للمنشآت لبناء خارطة طريق لـ (VBHC)، إضافة إلى استعراض رحلة تجربة مستفيدي مجلس الضمان الصحي التعاوني.

وقال الأمين العام للمجلس الدكتور شباب بن سعد الغامدي إن المجلس يعكف حاليًا على تنظيم العديد من اللقاءات (Roadshow) مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة.

وأكد أن هذا اللقاء هو اللقاء الثاني بعد لقاء مجلس الغرف التجارية الأسبوع الماضي لافتًا أن المجلس سيقوم بزيارة عدد من مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين تحت مظلة التأمين الصحي الخاص وذلك بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة بما يحقق تهيئة قطاع التأمين الصحي الخاص لمواكبة تطوير صناعة سوق التأمين الصحي والذي يتطلب تضافر الجهود بما يحقق رسالة المجلس بتعزيز صحة المستفيدين من خلال بيئة تنظيمية تركز على الوقاية وتمكن أصحاب العلاقة وتحقق العدالة والشفافية والجودة والكفاءة.

وأعرب الغامدي عن شكره لغرفة الشرقية على تفاعلهم واستضافتهم مثل هذه اللقاءات التي تحقق الأهداف المشتركة ومنها تمكين شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين من خلال تنظيمات وسياسات متطورة إضافة إلى تحسين الاستدامة والابتكار في القطاع، وتمكين الفئات المستهدفة من الحصول على التغطية والحماية الكاملتين، وتحفيز قطاع التأمين الصحي نحو التحول الرقمي في جميع تعاملاته التأمينية إلى جانب تعزيز الحوكمة وزيادة السعة الاستيعابية.

وثمّن الغامدي الدور البناء الذي يقوم به مقدمي خدمات الرعاية الصحية وحجم التعاون الكبير في الالتزام بنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية ووثيقته الموحدة.