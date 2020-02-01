الطلاب العائدون من الصين ليس لديهم أي أعراض لـ كورونا

أكدت مصادر مطلعة أن الطلاب السعوديين العشرة الذين تم إجلاؤهم من الصين ليس لديهم أي أعراض لـ كورونا.

وكانت طائرة سعودية، قد وصلت اليوم الأحد، إلى العاصمة الرياض وعلى متنها 10 طلاب أجلتهم من مدينة ووهان الصينية، معقل فيروس كورونا.

وبعدما أعلنت الخطوط الجوية السعودية، الأحد، تعليق الرحلات إلى مدينة “جوانزو” الصينية، مشيرة إلى أن تنفيذ القرار يبدأ من مساء اليوم، أفادت المعلومات بأن طائرة سعودية أجلت طلاباً من مدينة ووهان الصينية، وأن الرحلة وصلت الرياض.

كما تم إجلاء الطلاب من على متن الطائرة بعد اتخاذ إجراءات صحية، حيث صعد طاقم طبي إلى الطائرة وكشف عليهم، ثم أعلن أنهم سيبقون تحت الحجر الصحي احترازياً، مؤكداً عدم امتلاكهم أية أعراض للإصابة بفيروس كورونا.

بدوره، ثمّن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الأحد، جهود السلطات الصينية في إجلاء الطلاب العشرة من ووهان.