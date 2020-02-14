العدالة يسقط بفخ التعادل السلبي ضد التعاون

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة العدالة والتعاون، اليوم الجمعة، بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وبدأ الشوط الأول من مباراة التعاون والعدالة، بهجوم من قبل الفريقين سعيًا من أحد الفريقين لتسجيل الهدف الأول. ولم تتغير نتيجة الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين. وفي الشوط الثاني، ظلت النتيجة على حالها، حتى انتهى اللقاء بالتعادل السلبي. وكانت مباراة العدالة والتعاون أُقيمت اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية. وأصبح رصيد العدالة بعد التعادل 13 نقطة بالمركز الخامس عشر، أما رصيد التعاون فأصبح 28 نقطة بالمركز الخامس.