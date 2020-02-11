العدل توضح حقيقة الإلزام بتقديم طلب لرفع إيقاف الخدمات

المواطن - الرياض

أكد حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل والخاص بالإجابة على استفسارات المستفيدين، اليوم الثلاثاء أن المحاكم تعمل على رفع إيقاف الخدمات تلقائياً .

وأشار التواصل العدلي، إلى أن إلغاء الإيقاف لا يتطلب زيارة المحكمة أو حتى طلب ذلك إلكترونياً .

جاء ذلك في رد من التواصل العدلي على مواطن تساءل عن عدم رفع إيقاف الخدمات لديه ، وفقاً لقرار إلغاء إيقاف الخدمات، وما إذا كان الأمر يتطلب زيارة المحكمة أو الطلب الإلكتروني.

وكانت وزارة العدل قد أوضحت في وقت سابق، الخطوات اللازم اتباعها لإلغاء قرار “إيقاف الخدمات” عن الأشخاص المنفذ ضدهم، وذلك بعد التعديلات الجديدة التي أقرَّها مؤخراً وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني.

وأبانت الوزارة أنه لرفع إيقاف الخدمات يمكن الدخول إلى بوابة “ناجز“، والضغط على أيقونة التنفيذ، ثم استعراض الطلبات، ثم الطلبات المحالة، ومن ثم إجراءات للطلب، ثم طلبات إجراءات من الدائرة، ثم اختيار من القائمة (طلب إصدار قرار رفع إيقاف خدمات).

وكان وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني، قد أصدر قرارًا ينهي بموجبه أزمة “إيقاف الخدمات” الحكومية الإلكترونية، ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط، كما أقر وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري.

تابعنا على تواصل معنا على