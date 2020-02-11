أكدت أن إلغاء الإيقاف لا يتطلب زيارة المحكمة

العدل توضح حقيقة الإلزام بتقديم طلب لرفع إيقاف الخدمات

2020/02/11
الساعة 1:00 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية
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المواطن - الرياض

أكد حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل والخاص بالإجابة على استفسارات المستفيدين، اليوم الثلاثاء أن المحاكم تعمل على رفع إيقاف الخدمات تلقائياً .

وأشار التواصل العدلي، إلى أن إلغاء الإيقاف لا يتطلب زيارة المحكمة أو حتى طلب ذلك إلكترونياً .

جاء ذلك في رد من التواصل العدلي على مواطن تساءل عن عدم رفع إيقاف الخدمات لديه ، وفقاً لقرار إلغاء إيقاف الخدمات، وما إذا كان الأمر يتطلب زيارة المحكمة أو الطلب الإلكتروني.

وكانت وزارة العدل قد أوضحت في وقت سابق، الخطوات اللازم اتباعها لإلغاء قرار “إيقاف الخدمات” عن الأشخاص المنفذ ضدهم، وذلك بعد التعديلات الجديدة التي أقرَّها مؤخراً وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني.

وأبانت الوزارة أنه لرفع إيقاف الخدمات يمكن الدخول إلى بوابة “ناجز“، والضغط على أيقونة التنفيذ، ثم استعراض الطلبات، ثم الطلبات المحالة، ومن ثم إجراءات للطلب، ثم طلبات إجراءات من الدائرة، ثم اختيار من القائمة (طلب إصدار قرار رفع إيقاف خدمات).

وكان وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني، قد أصدر قرارًا ينهي بموجبه أزمة “إيقاف الخدمات” الحكومية الإلكترونية، ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط، كما أقر وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري.

 

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أبوخالد الحمدي
ضيف
أبوخالد الحمدي

عند ربك كل خير بيده مفاتيح الفرج

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3 ساعة
أبوخالد الحمدي
ضيف
أبوخالد الحمدي

عند ربك كل خير بيده مفاتيح الفرج

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ابو نمر
ضيف
ابو نمر

طيب اقدر اسافر علي ايقاف وانا مجرد كفيل

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ابو حنطور
ضيف
ابو حنطور

كلام فاضي دخلت علا الموقع قبل أسبوع ورفعت ونا انا مازالت تحت الدراسه في الموقع مكتوب

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عبدالرحمن الشمراني
ضيف
عبدالرحمن الشمراني

الحمدالله على كل شي
مازلنا بخير ما دام باقي بين الناس رحمه

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