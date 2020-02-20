العراق يعلق التأشيرات السياحية للإيرانيين

المواطن – متابعة

قرر وزير الداخلية العراقي، ياسين طاهر الياسري، اليوم الخميس، تعليق منح التأشيرة السياحية للقادمين من إيران في المنافذ الحدودية بشكل مباشر.

وارتأت الوزارة منع الوافدين من إيران كافة من دخول الأراضي العراقية، فضلًا عن منع السفر لها، مشيرة إلى استثناء الوفود الدبلوماسية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وذكر بيان الوزارة أن “خلية الأزمة الخاصة في الوزارة، ارتأت منع الوافدين من إيران كافة، من دخول الأراضي العراقية، في كافة المنافذ، وإلى إشعار آخر، عدا الوفود الدبلوماسية التي تخضع للفحص الطبي”.

وأشار إلى “استثناء العراقيين الموجودين حاليًا في إيران من المنع، على أن يخضعوا لإجراءات الوزارة، المتمثلة بالحجر الصحي والمتابعة لمدة 14 يومًا”.

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