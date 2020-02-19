العرفج: بنك التصدير والاستيراد بشرة خير.. وأطالب برسوم على واتساب

المواطن – الرياض

أشاد عامل المعرفة أحمد العرفج باستعداد وزارة الإعلام لقمة العشرين، التي تستضيفها المملكة خلال أشهر قليلة، وقال: إن استعداد وزارة الإعلام الجيد لقمة العشرين بـ180 مبادرة عود من حزمة الأفراح.

كما علق على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي بقوله: “إن بنك التصدير والاستيراد يحقق أبرز مستهدفات الرؤية وأعتبره بشرة خير”.

وقال العرفج خلال الحلقة: إن “مفهوم الذوق العام هو إعادة سلوك الناس إلى الطريق الأصوب، وهناك أشياء لم يكن الناس يدركون أنها خطأ، صار النظام يعاقب عليها القانون”.

وأضاف: “رسائل واتساب أصبحت وسيلة لإصابة الناس بالهلع، طالبت- ولا زلت أطالب- بوضع رسوم على مستخدمي الواتساب من المتقاعدين اللي ليل ونهار يرسلون أخبار”، كما حذر من الوقوع فريسة للابتزاز عن طريق محادثات الواتساب والإنترنت.

وأكد العرفج خلال الحلقة أن إدارة العواطف والمشاعر مهملة، رغم أن نصف أمراض الناس سببها العواطف والمشاعر، متسائلًا: “لماذا ننتظر لحظة الموت لأجل أن نبيِّن غلا أحد؟!”.

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