العقيل لـ”المواطن”: أراضي حفر الباطن مخصصة للمراعي فقط!

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أكد المهتم بالعمل التطوعي البيئي عبدالعزيز عبدالله العقيّل،‏ أن محافظة حفر الباطن تعاني من نظام قديم صدر بجعل أراضيها للرعي، مشددًا على أن صحراءها بحاجة إلى إعادة توازنها البيئي السابق.

وأضاف العقيّل، في تصريحات إلى “المواطن“، أن حفر الباطن عاصمة الربيع تعاني من نظام قديم يجعل جميع أراضيها للمراعي لذلك ينقصها الكثير الآن من أعمال التشجير وإعادة تنمية القطاع النباتي، متمنيًا أن يزول قريبًا لتعود عاصمة الربيع كما عهدها أهلها.

وتابع أن صحراء حفر الباطن تحتاج إلى تدخل وعمل جبار لإعادة التوازن البيئي السابق، لكن النظام الموجود بجعلها مراعي فقط يعيق هذا التوجه.

وقال: نتمنى من محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد، أن يسعى لتغيير هذا التحديد لتكون محافظة مفتوحة بها متنزهات كمتنزه المحمدية الموجود الآن وتقوم بحمايته أسرة بجهودها الشخصية، كما أتمنى أن تشمل نقرة الصيد والمناطق الثانية حماية كما حظيت هذه الفيضة ليعود الغطاء النباتي كما كان سابقًا.

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