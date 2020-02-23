العمران: تفاؤل المستثمرين بسهم أرامكو أصبح أكبر

المواطن - الرياض

خالف سهم أرامكو اتجاه مؤشر السوق الرئيسية السعودية “تاسي”، بعد صعوده بنسبة 1.19% بنهاية التداولات، إلى 34.05 ريال، مقابل تراجع بلغت نسبته 0.31% لمؤشر تاسي.

وأغلق مؤشر “تاسي” السعودي، اليوم الأحد، عند 7982.95 نقطة، بعد التداول على 122.3 مليون سهم، بقيمة بلغت 3 مليارات ريال، وارتفعت أسعار 103 أسهم، فيما تراجعت أسعار 84 سهمًا.

وقال رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، محمد العمران: إن تفاؤل المستثمرين بسهم أرامكو أصبح الآن كبيرًا عقب أسبوعين من التداولات قرب مستوى الاكتتاب.

وأضاف في مقابلة مع قناة العربية، أن السبب في هذا التفاؤل يعود إلى صدور الموافقة على تطوير حقل الجافورة.

وأعلنت شركة أرامكو حصولها على موافقة لتطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية، الذي يُعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة حتى الآن، وسيتم تطوير الحقل وفقًا لمنظومة حَوكمة الشركة.

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