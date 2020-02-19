العمل تبدأ إصدار وثائق العمل الحر.. الأهداف ورابط التسجيل

المواطن – الرياض

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأربعاء، البدء في إصدار وثائق العمل الحر لفئة التنمية الريفية، من خلال إجراءات سريعة وميسرة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن مبادرة العمل الحر تهدف إلى تنظيم وتحفيز العمل في المملكة، للمساهمة في إيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات.

وتتميز هذه المبادرة بسهولة إصدارها وحلول دفع رقمية لحاملها وفتح حساب بنكي مرتبط بالمهنة، بالإضافة للحصول على تخفيضات وباقات خاصة لحاملي وثيقة.

ويمكن التعرف على طريقة الحصول على وثيقة العمل الحر، وتقديم الطلب من خلال المنصة الإلكترونية للبوابة على الرابط التالي (هنا).

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